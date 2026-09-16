

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Nel triennio 2023-25 il recupero" da evasione è stato pari a "101 miliardi" anche grazie all'uso delle nuove tecnologie e dell'IA ma "nel rispetto della privacy". Così il vice ministro all'Economia Maurizio Leo in audizione davanti alla commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, presieduta da Maurizio Casasco (FI). Nel dettaglio Leo ha specificato che si tratta di 31 ,4 miliardi recuperati nel 2023; 33,4 nel 2024 e 36,2 nel 2025.





