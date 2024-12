Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Il dimissionario direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, "ha fatto bene a dire quello che pensa", commentando le affermazioni dei mesi scorsi sul pizzo di Stato. "Io non so se abbia detto bene, ma se pensa quello perché non dirlo". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo ai giornalisti durante la visita agli stand di Atreju,