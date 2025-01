Roma, 9 gen. (Labitalia) - Testi unici in materia tributaria e il nuovo codice tributario: è impegnativo il percorso annunciato dalla Presidente del consiglio, nella conferenza stampa che ha inaugurato il nuovo anno. Un impegno apprezzato dal presidente di Cida, Stefano Cuzzilla. "Sono decenni che il Paese attende le riforme nel settore fiscale e tributario; ancora più apprezzabile l'intenzione della presidente Meloni di riconoscere, per l'anno in corso, un'attenzione particolare alle giuste rivendicazioni del ceto medio, sin qui penalizzato".

Dopo aver messo in sicurezza i redditi bassi, "adesso è venuta l'ora di sottolineare il peso del merito dei ceti professionali nella crescita del Paese e nel loro contributo all'innovazione e allo sviluppo. Queste categorie, pilastri della fiscalità generale, hanno vissuto negli ultimi anni un crescente senso di disagio, causato dalla scarsa considerazione per il loro ruolo. Serve ora un chiaro segnale politico che restituisca loro dignità, orgoglio e speranza", ha sottolineato Cuzzilla.

“Maggiori risorse possono essere reperite anzitutto attraverso una verifica puntuale delle somme ridistribuite. Un'assistenza erogata senza adeguati controlli preventivi, come avvenuto negli ultimi 15 anni, alimenta il lavoro irregolare e blocca la crescita, la produttività e l’occupazione” ha concluso Cuzzilla, dichiarando la disponibilità di Cida a partecipare alla stagione riformatrice che vede al centro la liberazione di risorse fondamentali per il Paese.