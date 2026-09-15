

Roma, 15 set. (Adnkronos) - A luglio le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 73,5 miliardi, in aumento del 7,5 per cento (5,2 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2025 anche per effetto del versamento una-tantum di un’imposta sostitutiva per l’affrancamento di alcune riserve indisponibili delle banche. Nei primi sette mesi del 2026 le entrate tributarie sono state pari a 334,4 miliardi, in aumento del 2,7 per cento (8,8 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo comunica la Banca d'Italia nel bollettino 'Finanza pubblica: fabbisogno e debito'

