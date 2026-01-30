

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Vogliamo davvero ringraziare di cuore gli oltre 132mila cittadini, quei nostri militanti ma non solo, che sostenendoci nelle scelte del 2x1000 hanno permesso a Sinistra Italiana di poter avere 1 milione 687mila euro di contributo che sommato all’analogo ottimo risultato ottenuto da Europa Verde permette di Avs di essere terza nelle scelte degli italiani". Lo afferma il tesoriere nazionale di Sinistra Italiana Mimmo Caporusso commentando i risultati resi noti in questi giorni dal Dipartimento Finanze del Mef.

"Sinistra Italiana oggi rispetto all’ anno precedente, anno in cui peraltro vi era stato un vero e proprio exploit di sostenitori - prosegue il tesoriere di SI - aumenta di circa il 18% il numero dei contribuenti passando da 112mila a 132mila con un aumento di 260mila euro. Certo il reddito dei contribuenti che scelgono Sinistra Italiana hanno un reddito medio-basso, ma questo significa che la nostra forza politica, attenta nell’iniziativa a favore delle fasce più deboli ed umili della popolazione, raccoglie in questo ambito sempre più risultati".

"Il nostro ringraziamento va anche a coloro, militanti e dirigenti di SI, che hanno reso possibile questo risultato, grazie alla generosità di una comunità politica in continua crescita. La campagna di comunicazione dei mesi scorsi è stata efficace e la collaborazione con le varie strutture territoriali di SI sono stati fondamentali, diffondendo la consapevolezza del diritto di sostenere la democrazia dei partiti e il sostegno all’attività politica attraverso il 2 x mille. Proprio perché - conclude Caporusso - siamo in una fase di irrobustimento politico organizzativo in tutto il Paese, l’aumento di risorse avuto quest’anno sarà inoltrato per la prima volta alle realtà territoriali, protagoniste di questo successo".

