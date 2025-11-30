

Firenze, 30 nov. (Adnkronos) - Agghiacciante scoperta oggi nel quartiere Gavinana a Firenze. Un 74enne e una donna di 68, marito e moglie italiani, sono stati trovati morti nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Secondo una prima ricostruzione, entrambi sarebbero deceduti a seguito di lesioni compatibili con un'arma da taglio. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini, preoccupati per l'assenza dei coniugi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la scientifica, che hanno transennato l'area e sequestrato l'appartamento su ordine del pubblico ministero di turno. Gli investigatori stanno esaminando la scena e la posizione dei corpi per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dall'omicidio-suicidio, che resta l'ipotesi prevalente, fino al possibile coinvolgimento di una terza persona. Le indagini sono a 360 gradi, si spiega. I carabinieri hanno già programmato l'audizione di familiari e vicini per raccogliere testimonianze utili alle indagini.

Il quartiere Gavinana, zona residenziale e abitualmente tranquilla, è rimasto sotto choc per la tragedia. L'abitazione si trova nei pressi di piazza Ferrucci e viale Michelangiolo.



