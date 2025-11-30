

Firenze, 30 nov. (Adnkronos) - Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per il caso dei coniugi, trovati morti con ferite d'arma da taglio, nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini nel quartiere Gavinana a Firenze.



Le vittime sono Franco Giorgi, 74 anni, e Gianna Di Nardo, 68 anni. Giorgi era titolare di una nota galleria di antiquariato che porta il suo nome. I corpi sono stati rinvenuti all'interno di un appartamento collocato in una palazzina di inizio Novecento. Le salme saranno condotte presso la medicina legale di Careggi per gli esami autoptici.



Nell'abitazione sono state trovate tracce di sangue in più stanze. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla: i coniugi erano già deceduti. L'appartamento è stato posto sotto sequestro su ordine del pubblico ministero di turno ed è oggetto di rilievi della scientifica per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.



I coniugi avevano un figlio di 35 anni, che, secondo quanto appreso, avrebbe dato l'allarme intorno alle 14.30. Le indagini dei carabinieri proseguono con l'audizione di familiari e vicini per raccogliere testimonianze utili a chiarire quanto accaduto. Il quartiere Gavinana, normalmente tranquillo, è rimasto sotto choc per la tragedia, avvenuta a pochi passi da piazza Ferrucci, una delle zone residenziali più note di Firenze.



