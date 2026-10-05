

Firenze, 5 ott. (Adnkronos) - Sono al vaglio le telecamere della zona di piazzale Michelangelo, a Firenze, per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarla e a far scattare i controlli è stata un'operatrice di Alia. Sul posto sono intervenuti carabinieri e gli accertamenti continuano.

