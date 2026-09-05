

Firenze, 5 set. (Adnkronos) - Terza sconfitta su tre gare per la Fiorentina di Fabio Grosso che esce dal campo sotto i fischi del pubblico viola al Franchi. Bella vittoria in rimonta del Torino che si impone 2-1 sui gigliati, rispondendo con i gol dell'ex Mandragora al 74' e con la rete della vittoria all'82' di Che Adams, dopo il momentaneo vantaggio firmato da Pellegrino al 47'. Il Torino di Abata sale così a 3 punti, mentre la squadra di Grosso resta a zero punti.

Un avvio di stagione inaspettato per la Fiorentina dopo un mercato che sembrava poter dare uno sprinti in più rispetto alla passata stagione. I tre ko nelle prime tre giornate aprono la crisi e mettono in dubbio anche il tecnico Fabio Grosso. La Viola tornerà in campo venerdì 11 settembre, con l'anticipo della 4a giornata, in casa del Venezia e dovrà far vedere dei passi avanti. Il Torino ospiterà, invece, la Roma lunedì 14 settembre.

La squadra granata conquista i primi tre punti del suo campionato e lascia la casella dello 0 dopo le due sconfitte e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza. Gara comunque piena di emozioni al Franchi con i viola che sprecano due grandi occasioni nel primo tempo e poi vanno in vantaggio con il primo gol di Pellegrino ad inizio ripresa, con Perri che però si fa scappare il pallone da sotto i guantoni. I viola sfiorano il raddoppio con Atta e poi subiscono il ritorno del Toro che rientrano in gara con la prodezza di Mandragora. Nel finale la Viola si spegne e ne approfitta la squadra di Abate per chiudere la sfida con Ché Adams che sigla il gol del definitivo 2-1.

