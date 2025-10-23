Roma, 23 ott (Adnkronos) - "L'ostruzionismo della maggioranza sul fine vita trova infinite vie. Ora ci si nasconde dietro l'assenza di un parere della commissione Bilancio per procrastinare la discussione sine die. Uno stallo umiliante del parlamento, ostaggio di una maggioranza incapace, divisa, e pertanto inadeguata ad affrontare in modo serio ed equilibrato un tema così sentito dall'opinione pubblica”. Lo dicono i senatori del Pd Alfredo Bazoli e Sandra Zampa.
Fine vita: Pd Senato, 'ostruzionismo maggioranza umiliante per Parlamento'
23 ottobre, 2025 • 11:03
Roma, 23 ott (Adnkronos) - "L'ostruzionismo della maggioranza sul fine vita trova infinite vie. Ora ci si nasconde dietro l'assenza di un parere della commissione Bilancio per procrastinare la discussione sine die. Uno stallo umiliante del parlamento, ostaggio di una maggioranza incapace, divisa, e pertanto inadeguata ad affrontare in modo serio ed equilibrato un tema così sentito dall'opinione pubblica”. Lo dicono i senatori del Pd Alfredo Bazoli e Sandra Zampa.