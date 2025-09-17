

Roma, 17 set.-(Adnkronos) - “Per colmare un vuoto legislativo che, in barba ai pronunciamenti della Corte costituzionale, va avanti ormai da anni tocca alle regioni virtuose rimboccarsi le maniche e far valere i diritti dei cittadini. La legge sul fine vita approvata dalla regione Sardegna è uno straordinario passo di civiltà che arriva grazie alla determinazione della nostra Alessandra Todde, che mantiene anche questo impegno". Così in una nota la vicepresidente del M5s al Senato Alessandro Maiorino.

"In Italia tante persone sono ostaggio di un fronte politico e delle sue propaggini che diffondono un orribile clima oscurantista e retrogrado che, ogni giorno, volta le spalle a cittadini e famiglie che soffrono e chiedono solo e unicamente rispetto, libertà e dignità. Mentre noi ci battiamo per dare più diritti alle persone, in Parlamento la destra continua a giocare con il loro dolore e la loro sofferenza. Questa è la differenza fra noi e loro: ne andiamo fieri”, conclude.

