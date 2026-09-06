

Roma, 6 set (Adnkronos) - "In materia di cure palliative, il Governo ha progressivamente aumentato le risorse disponibili. Con la legge di bilancio sono stati stanziati 10 milioni di euro aggiuntivi annui dal 2024 e ulteriori 10 milioni dal 2025, portando così, dal 2025, il finanziamento complessivo destinato alle cure palliative a 120 milioni di euro l’anno". Lo sottolineano fonti di palazzo Chigi sulla questione delle cure palliative, tema affrontato da monsignor Renzo Pegoraro, neo-arcivescovo e presidente della Pontificia Accademia per la Vita, in una intervista a 'Avvenire'.

"Parallelamente, sono stati rafforzate le verifiche sul corretto utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse stanziate, con un sistema che sarà pienamente operativo dal 2028. Inoltre, a partire dal 2026 sono stati previsti ulteriori 20 milioni di euro annui, destinati in via prioritaria all’assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative, come previsto dall’articolo 1, comma 367, della legge n. 199 del 2025", proseguono le stesse fonti.

"Il quadro complessivo dimostra quindi come il Governo abbia progressivamente accresciuto le risorse per le cure palliative, affiancando all’incremento dei finanziamenti nuovi meccanismi di verifiche volte a garantirne l’effettivo utilizzo da parte delle Regioni. Perché l’obiettivo rimane quello di fornire gli strumenti per ridurre il più possibile le condizioni di estrema difficoltà dei pazienti che hanno gravi patologie e dei familiari che sono al loro fianco", concludono le fonti di palazzo Chigi.

