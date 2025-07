Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Nel momento in cui c'è una maggioranza che vuole approvare una legge di questo tipo, non c'è nessun problema. Quando arriverà alla Camera, verranno fatte tutte le iniziative per farlo arrivare in aula". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia del Ventaglio in corso a Montecitorio sul fine vita al momento in discussione al Senato."Le maggioranze potrebbero non essere quelle tradizionali di questa legislatura, sono tematiche importanti su cui ognuno ha il proprio pensiero".