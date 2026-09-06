

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Mi preme sottolineare che tanto la proposta Zullo-Zanettin quanto gli emendamenti presentati da Forza Italia attribuiscono un ruolo centrale alle cure palliative nell'ambito della proposta di legge sul fine vita". Lo dice la presidente dei senatori di FI Stefania Craxi.

"Le cure palliative non rappresentano infatti un elemento accessorio del provvedimento, ma uno dei suoi presupposti indefettibili. Per questa ragione abbiamo previsto che chi richiede di accedere alla procedura che sarà puntualmente disciplinata dalla legge debba essere già obbligatoriamente inserito in un percorso di cure palliative. Si tratta di uno dei requisiti obbligatori previsti dal testo. La nostra finalità è quella di garantire che ogni decisione sia realmente libera, consapevole e non condizionata dall'assenza di assistenza, dal venir meno del sostegno sanitario o dalla mancanza di adeguate alternative di cura anche del dolore", prosegue.

"Voglio inoltre ricordare che questo governo è già intervenuto concretamente per rafforzare la rete delle cure palliative, incrementando le risorse destinate a questo settore e favorendone una più capillare diffusione sul territorio. È una scelta che conferma la centralità della persona, della sua dignità e del diritto ad essere accompagnata con la massima assistenza e il massimo sostegno in una fase così delicata della vita”, conclude la Craxi.

