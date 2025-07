Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Con la sentenza 132 di oggi la Corte costituzionale spiega di nuovo al Parlamento, per chi non l'avesse ancora capito, che escludere il servizio sanitario nazionale nella tutela di una situazione giuridica, ossia di un diritto, sarebbe illegittimo. Peraltro perchè si capisca con chiarezza assoluta si parla per la prima volta di diritto al fine vita nelle condizioni che sono state stabilite. Parlamento avvisato mezzo salvato". Così il costituzionalista Stefano Ceccanti.