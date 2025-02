Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Questa proposta Toscana, con la raccolta firme sull'iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni, è stata portata avanti con estrema determinazione dal gruppo regionale di +Europa, con Federico Eligi, che ha raccolto trasversalmente la disponibilità di molti partiti di opposizione. È un enorme passo avanti per la libertà di scelta su come vivere e come morire e rappresenta uno spartiacque importante che occorre replicare anche in altre Regioni, di modo che la politica e il Parlamento assumano una posizione, ponendo fine ad accanimenti che non hanno alcun rispetto della dignità umana”. Lo dichiara la leader di +Europa Emma Bonino.