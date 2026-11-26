

(Adnkronos) - “Una formazione di base aiuta i consumatori a riconoscere le trappole e a compiere scelte finanziarie più consapevoli, anche con il supporto di un consulente”. Così Carmelo Calì, presidente nazionale Confconsumatori, all'incontro “Educare alle scelte finanziarie: dalla ricerca ai cittadini”, al Senato della Repubblica, dove sono stati presentati i primi risultati della ricerca condotta da Aief, università di Parma e Istituto di Neuroscienze del Cnr.

“L'educazione finanziaria per noi è decisiva perché - ha spiegato - spesso il consumatore si ritrova a vivere un'esperienza di truffe o anche di semplici investimenti sbagliati proprio perché non ha un'adeguata formazione. Noi certamente non chiediamo che il consumatore abbia la capacità e la competenza di un operatore finanziario, però deve avere almeno quegli elementi di base che possono consentirgli, anche accompagnato da un consulente, di poter fare il suo percorso giusto ed evitare insomma tutte le trappole”.

