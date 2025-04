Roma, 11 apr. (Labitalia) - Il gioiello: materiali luminosi, cristalli, pietre, texture. Elementi cangianti che i maestri orafi plasmano in riflessi di emozioni, personalità e stile. La 34ma edizione di Première vede il gioiello così: tra design contemporaneo e patrimonio della tradizione gioielliera made in Italy, oggetti che mutano con i movimenti del corpo. Il concorso di Oroarezzo, salone di Italian Exhibition Group che si tiene dal 10 al 13 maggio prossimi ad Arezzo Fiere e Congressi, celebra l'eccellenza produttiva e creativa del Made in Italy nel settore orafo, argentiero e gioielliero. I pezzi unici realizzati dalle aziende che partecipano al concorso saranno esposti nelle due grandi vetrine al centro del padiglione “Chimera” durante i giorni di manifestazione. Tema dell’edizione 2025: specchio del tempo. Terza edizione per la categoria “Talents”, riservata ai giovani studenti di scuole orafe italiane e ai designer under 30.

"Il tempo è un riflesso in continuo mutamento - racconta Beppe Angiolini, art director di Oroarezzo e presidente di giuria - e il gioiello diventa il suo testimone. In ogni riflesso un'emozione, in ogni luce una storia dove i gioielli non solo brillano, ma raccontano l'infinita bellezza che si moltiplica in ogni specchio. Un tema glamour che gioca sul contrasto tra la moda e la lucentezza dei riflessi. Un tema sull'arte della riflessione, esplorando come i gioielli possano 'riflettere' non solo la luce, ma anche le emozioni, la personalità e lo stile. Il concetto di 'specchio del tempo' si basa sull'idea che i gioielli non sono solo oggetti preziosi ma custodi di memoria. Ogni riflesso è un frammento di vita".

"Première accoglie nel vero senso del termine i visitatori di Oroarezzo - afferma Matteo Farsura, manager a capo della divisione Jewellery Fashion di Ieg - con tutta la creatività della manifattura orafa italiana. L’attaccamento al concorso da parte delle aziende espositrici è la testimonianza di un legame profondo tra la manifestazione e il suo distretto produttivo. Ed è anche il coronamento di un’offerta completa che si trova nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi: dalla produzione white label ai macchinari, al packaging, a Oroarezzo il mercato può personalizzare oggetti e collezioni contando sulla capacità dell’oreficeria made in Italy di coniugare qualità e creatività. Come i pezzi unici di Première. Con la categoria 'Talents' incoraggiamo i giovani aspiranti designer e li mettiamo in contatto con il mondo imprenditoriale: il vincitore vedrà realizzato il suo progetto per il Summit del Gioiello Italiano a dicembre, grazie alla collaborazione di aziende partner del territorio". I gioielli in concorso, così come i bozzetti disegnati dai Talents, saranno valutati da una giuria presieduta da Beppe Angiolini e composta da operatori del settore, giornalisti, opinion leader della moda, blogger ed esperti di stile. La premiazione domenica 11 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi.