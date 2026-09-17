

Milano, 17 set.(Adnkronos) - “It-Ex è l'associazione che rappresenta le fiere internazionali italiane più importanti ed è quindi determinante in questo momento. Tra l'altro stiamo lavorando per fare un accordo con Aefi, l'Associazione fieristica internazionale, proprio per rafforzare l'impatto delle fiere internazionali italiane nel mondo”. Lo dice all’Adnkronos Raffaello Napoleone, presidente di It-Ex.

“È certo che in questo momento, in particolare con il grande sostegno del Governo, sia del Ministero degli Affari Esteri, quindi il Maeci, sia del Ministero dell'Industria e del Made in Italy – sottolinea – ci sono dei grandi supporti per poter attrarre nelle varie zone fieristiche, quindi nei vari luoghi fieristici, i migliori compratori del mondo”. “E anche spesso e volentieri – aggiunge – mettere nelle condizioni i nostri espositori di poter presentare i loro prodotti all'estero, che può essere anche utile come tipo di operazione, se si hanno già delle buone strutture commerciali, andando direttamente”.

“Vediamo cosa sta succedendo in questo momento per quanto riguarda l'accordo Mercosur – conclude Napoleone – proprio in questi giorni il Governo si sta muovendo in Argentina e in particolare in Brasile, per cui ci sono adesso, anche a livello politico, delle opzioni importanti nel piano di azione italiano che portano a spingere le aziende che già operano in Italia a presentarsi coordinate e coese all'estero”.

“Noi siamo un Paese di piccole e medie imprese che fanno una percentuale tra l’altro altissima del nostro export, ma le piccole e medie imprese hanno anche le micro imprese, che da sole non sarebbero in grado di affrontare i mercati internazionali, ma hanno spesso, sia dal punto di vista creativo che manifatturiero, la qualità necessaria per potersi presentare sui mercati”. “Questo lo possono fare soprattutto aggregandosi – spiega – quindi mettendosi accanto alle aziende che hanno già strutture commerciali, strutture di immagine e comunicazione consolidate. Traggono beneficio dalla presenza delle aziende che sono già presenti sui mercati internazionali”.

“Mi pare che il 70% delle aziende che partecipano alle fiere internazionali abbiano dei grandi risultati sull’export – aggiunge Napoleone – e quelli che invece da sole provano a entrare nei mercati arrivano a coprire il 10-15% del loro fatturato”.

“Le fiere italiane rappresentano il quarto sistema fieristico in assoluto al mondo e il secondo in Europa ed evidentemente sono il supporto a tutto il sistema manifatturiero italiano”. Ha poi sottolineato come il settore “in questa fase stia reagendo molto bene”, nonostante “una fase complessa da un punto di vista congiunturale e di geopolitica”.

“I risultati del sistema fieristico italiano sono straordinari – aggiunge Napoleone – tra l’altro con un aumento significativo della presenza di aziende internazionali che espongono, proprio per la capacità che noi abbiamo su certe industrie di essere leader assoluti”.

