

Milano, 10 feb. - (Adnkronos) - "Dal 24 al 26 giugno, a BolognaFiere, il mondo dell'innovazione proveniente da 90 Paesi si ritrova in Italia per costruire il futuro a We Make Future, la fiera internazionale sull'innovazione, l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali. Speriamo di fare ancora meglio dell'ultima edizione, che ha registrato 73.000 presenze, 700 espositori, 3000 start up e 1000 speaker”. E’ quanto affermato da Cosmano Lombardo, founder & ceo di Search On Media Group ed ideatore del Wmf - We Make Future, in occasione dell’incontro con la stampa, organizzato al Mimit - Ministero delle Imprese e del Made in Italy per presentare l’edizione 2026 di Wmf - We Make Future, Fiera Internazionale B2B certificata su Innovazione Intelligenza Artificiale, Digitale, Tecnologie emergenti e Internazionalizzazione.

L’apertura internazionale, ossia il “roadshow che abbiamo sviluppato qualche anno fa, con cui abbiamo attraversato tutti i continenti - spiega Lombardo - prosegue. Dopo essere stati a Las Vegas, il 18 marzo saremo in Silicon Valley per Ai4Future, successivamente a Malta, in Serbia e poi a Riyadh, dove dal 14 al 16 dicembre 2026 debutterà Saudi Makes Future, fiera internazionale dedicata all’intelligenza artificiale applicata ai 12 settori del Wmf”.

All’edizione 2026 a Bologna “ci sarà una maggiore centralità della parte B2b, su cui stiamo lavorando molto - conclude - Lo scorso anno abbiamo registrato 2800 incontri B2b tra buyers e sellers e tra start up e investors. Ci sarà poi una presenza nutrita nell'area espositiva di” chi porta “una visione della robotica applicata non solo alla parte industriale, ma anche al cambiamento in ambito sociale. Infine, avremo una parte molto intensa di side-events dedicati alle aziende, sia dentro la manifestazione che fuori, nella città di Bologna, durante la tre giorni”.

