

Riva del Garda, 13 giu. (Adnkronos) - “Il settore calzaturiero e quello della pelletteria stanno attraversando una fase complessa, caratterizzata da una contrazione del fatturato e da un rallentamento dell'export. Tuttavia, questo scenario non deve generare pessimismo, ma spingere imprese e istituzioni a guardare ancora di più al futuro. Proprio nei momenti più difficili è necessario rafforzare gli strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione e della competitività delle aziende”. È il messaggio lanciato da Alessandro Greco, dirigente dell'Agenzia Ice, intervenuto all'inaugurazione della 105ª edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, in programma dal 13 al 16 giugno 2026 a Riva del Garda.

“L'Italia continua a essere il terzo esportatore mondiale di calzature e mantiene il prezzo medio più elevato sui mercati internazionali. Questo significa che il prodotto italiano resta tra i più apprezzati e riconosciuti al mondo per qualità e valore. Inoltre, non mancano segnali incoraggianti provenienti da mercati come Stati Uniti, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, dove il lavoro di promozione sta producendo risultati positivi”.

Greco ha quindi evidenziato il ruolo strategico di Expo Riva Schuh e Gardabags come piattaforma di accesso ai mercati internazionali. “Per l'edizione 2026 abbiamo deciso di incrementare ulteriormente il supporto istituzionale alla manifestazione. Grazie alla collaborazione tra Agenzia Ice, Ministero degli Affari Esteri e organizzatori, e al coinvolgimento di 42 uffici Ice nel mondo, siamo riusciti a più che raddoppiare il numero di buyer presenti, portando a Riva del Garda 235 operatori da 51 Paesi e 20 giornalisti della stampa estera. A questo si aggiungono attività di comunicazione e promozione internazionale dedicate alla manifestazione”. “Il sostegno delle istituzioni è efficace quando riesce a tradursi in risultati concreti per le imprese. La collaborazione avviata tra Agenzia Ice, Ministero degli Affari Esteri e Riva del Garda Fierecongressi dimostra come sia possibile rispondere alle esigenze del sistema produttivo con strumenti capaci di generare opportunità reali di business e nuove occasioni di crescita sui mercati esteri”, ha concluso Greco.

