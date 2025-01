Rimini, 21 gen. (Labitalia) - Anima dolce, il laboratorio di alta pasticceria con sede ad Ottaviano (Na), alle falde del Vesuvio, è tra i protagonisti della 46.ma edizione di Sigep world – the world expo for foodservice excellence, la grande manifestazione dedicata a Gelateria, Pasticceria, Panificazione, Caffè, Cioccolato e Pizza di Italian exhibition group (Ieg), in corso alla Fiera di Rimini.

Anima dolce, brand ideato da Federico Prisco e Luisa Franzese, è ospite al Sigep world presso lo stand di Brazzale (Padiglione B5/021), la più antica azienda italiana del settore lattiero caseario, in attività ininterrotta da almeno 9 generazioni: burro e formaggi dal 1784. Brazzale offre una selezione di burri pregiati fra cui il Burro Superiore Fratelli Brazzale, ideale per la preparazione di dolci e lievitati e utilizzato dai pastry chef di Anima Dolce Francesco e Gianluigi Franzese. Brazzale inoltre produce il Gran Moravia, formaggio a lunga stagionatura realizzato con latte di altissima qualità proveniente dalla Filiera Ecosostenibile, disponibile anche in formati e stagionature ideali per l’alta pasticceria e la panificazione.

“Desidero rivolgere un ringraziamento particolare all’azienda Brazzale -afferma Federico Prisco, patron di Anima dolce - che ci ha onorati della propria ospitalità, all’interno del proprio stando, in occasione di uno degli eventi di settore più importanti al mondo, consentendoci di presentare alcune delle nostre novità del 2025, tanti nuovi prodotti di alta pasticceria che traggono ispirazione dalla tradizione italiana, ma anche da quella internazionale, realizzati per arricchire le vetrine del mondo horeca con creazioni sempre più in linea con gli ultimi trend di consumo, senza mai perdere di vista il valore dell’eccellenza e quando si parla di eccellenza, Brazzale resta per noi un punto di riferimento assoluto”.

In occasione della presenza a Sigep world 2025, Anima dolce propone una grande ed esclusiva novità pensata per deliziare i palati più esigenti in vista della prossima Pasqua: la Colomba alla Melannurca campana Igp, realizzata con impasto aromatizzato e arricchito con Melannurca Campana Igp semi candita, farcita con crema pasticcera e il crumble alla cannella, che rappresenta un particolare difficile da trovare nella glassatura.

Inoltre, alla kermesse riminese, Anima dolce ha portato in degustazione le famose 'Anime in barattolo', in tre versioni: Dolce pastiera, una esclusiva versione di pastiera scomposta con crumble al burro, mousse di ricotta di bufala e grano; Anima al tiramisú, con savoiardo bagnato al caffè espresso napoletano, un cuore di cioccolato al caramello, racchiuso da una mousse al mascarpone; Dolce cheesecake frutti di bosco, con crumble al burro, crema al formaggio ricoperta da una composta ai frutti di bosco.

“I nostri lievitati - affermano Francesco e Gianluigi Franzese - sono il frutto di una passione autentica e di un amore per la tradizione che si tramanda da generazioni. Ogni prodotto è realizzato con lievito madre, un ingrediente che conferisce alle nostre creazioni una fragranza e una morbidezza uniche. Utilizziamo solo materie prime d’eccellenza, come il burro Brazzale, selezionate con cura per garantire la massima qualità e genuinità. In occasione di un evento internazionale come il Sigep world, abbiamo voluto celebrare due prodotti simbolo della nostra terra: la Melannurca Campana Igp con una colomba ad hoc, e la pastiera napoletana con la nostra esclusiva versione in barattolo”.