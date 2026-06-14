

Riva del Garda (Tn), 14 giu. (Adnkronos) - “Con oltre 52mila metri quadrati espositivi, più di 1.000 espositori e brand provenienti da 44 paesi produttori e visitatori attesi da oltre 100 nazioni, Expo Riva Schuh e Gardabags si conferma una delle piattaforme internazionali di riferimento per il settore. Quest'anno, grazie alla collaborazione con Italian Trade Agency e al supporto del Governo italiano, accogliamo oltre 250 buyer selezionati provenienti da 50 paesi del mondo, chiamati a individuare le collezioni che caratterizzeranno la stagione primavera-estate 2027”. A fare il punto sui numeri e sulle novità della 105ª edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags è stata Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, durante l'inaugurazione della manifestazione in programma dal 13 al 16 giugno 2026.

Tra gli elementi distintivi dell'edizione 2026, Albarelli ha evidenziato il Summit dei leader delle associazioni calzaturiere dell'America Latina. “Si tratta di un appuntamento di rilievo mondiale che riunisce i presidenti delle principali associazioni del comparto latinoamericano. Un'iniziativa particolarmente significativa anche per l'Europa, alla luce delle opportunità che possono derivare dagli accordi commerciali tra l'Unione Europea e i paesi del Mercosur, favorendo nuovi scambi e occasioni di business per le imprese”. Grande attenzione anche all'innovazione e alle nuove tecnologie applicate al settore moda. “Per la prima volta abbiamo realizzato una sfilata interamente costruita con l'intelligenza artificiale, mettendo al centro le calzature e le borse dei nostri espositori. È una sfida che mette in dialogo due mondi apparentemente opposti: da una parte la tecnologia più avanzata, dall'altra il sapere manifatturiero, la creatività e la capacità artigianale che contraddistinguono le imprese del settore”.

La direttrice generale ha infine illustrato un ulteriore progetto sperimentale sviluppato nell'ambito della manifestazione. “Abbiamo introdotto due corrispondenti basati sull'intelligenza artificiale, ciascuno specializzato in un ambito diverso. Uno sarà dedicato all'analisi dei mercati e dei principali scenari internazionali, mentre l'altro si concentrerà sui trend di prodotto. L'obiettivo è offrire agli operatori strumenti utili per interpretare i cambiamenti in atto e orientarsi con maggiore consapevolezza in un contesto economico sempre più complesso”, ha concluso Albarelli.

