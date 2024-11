(Adnkronos) - Grande soddisfazione dell’a.d. Walid Bounassif per il traguardo raggiunto: «Un risultato che ci rende estremamente onorati. Questo riconoscimento non solo premia il nostro impegno e la nostra crescita costante, ma conferma che la nostra visione è quella giusta».

Perugia,19/11/2024.Fibraweb, il provider nazionale con sede a Perugia, entra di diritto nella classifica Leader della Crescita 2025, stilata da Il Sole 24 Ore e Statista, che individua le 500 aziende italiane che hanno registrato la maggiore crescita di ricavi nel triennio 2020-2023.

«L’inserimento in questa prestigiosa lista è un riconoscimento di cui andiamo molto fieri - commenta Walid Bounassif, amministratore delegato dell’azienda - perché rappresenta un traguardo importante e conferma che il lavoro svolto in questi anni è la strada giusta da percorrere ed è anche la prova concreta che la nostra visione, cioè portare una fibra dedicata a tutte le aziende del Centro Italia, risponde a un bisogno reale e concreto delle imprese. Un progresso reso possibile grazie a un’infrastruttura indipendente e a tecnologie all’avanguardia che offrono servizi altamente evoluti. Questo è un progetto non solo giusto, ma necessario».

L’importante traguardo raggiunto dopo più di un decennio nel settore ha premiato idee e valori del management, ma non solo: «È vero – sottolinea Walid Bounassif - si tratta di un risultato che va condiviso con tutto il nostro team, dai progettisti agli operatori sul campo, perché ciascuno ha dato il proprio contributo alla crescita della società. Penso all’impegno dell’intera squadra, ma anche alla qualità del servizio che offriamo, con al centro un’attenzione continua verso i nostri clienti e un’assistenza dedicata, elementi che sono il nostro fiore all’occhiello. La nostra crescita non sarebbe stata possibile senza la dedizione di ogni singolo dipendente o collaboratore».

Fibraweb, operatore nazionale di telecomunicazioni, opera nel Centro Italia dal 2012 e continua a crescere con un ritmo costante. L’azienda ha creato una moderna infrastruttura FTTH, veloce e sicura, progettata per favorire la crescita sostenibile e supportare l’evoluzione tecnologica delle imprese, diventando rapidamente un punto di riferimento affidabile per il tessuto imprenditoriale dell’Italia centrale. Il debutto nella lista “Leader della Crescita”, quindi, non è solo un segno beneaugurante per il futuro, ma rappresenta soprattutto la conferma del contributo che Fibraweb ha portato in questi anni all’economia e al mercato italiano, rendendo l’azienda tra le protagoniste più dinamiche del nostro Paese.

«Dopo aver completato la rete in Umbria – conclude Walid Bounassif -, abbiamo esteso la nostra copertura anche nelle Marche, replicando le eccellenti performance già raggiunte. La nostra è una società in costante e continua evoluzione… e questo è solo l’inizio!».

Aspettiamoci quindi ancora grandi progetti.

Contatti: https://fibraweb.it/