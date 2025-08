Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Forza Italia cresce, giorno dopo giorno. Il futuro lo stiamo scrivendo insieme, con radici salde, forti dei nostri valori e della nostra storia, ma con lo sguardo rivolto al domani, alle nuove generazioni e alle grandi sfide che abbiamo di fronte”. Con queste parole il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha aperto il suo intervento a Reggio Calabria, in occasione dell’ultima tappa degli Stati Generali del Sud di Forza Italia, un percorso di ascolto e partecipazione che ha attraversato le regioni del Mezzogiorno, riaffermando il valore strategico che il partito attribuisce al Sud.

“Forza Italia ha un’identità chiara e solida e questo lo dobbiamo anche alle tante persone che ogni giorno, con impegno e dedizione, lavorano sui territori. Per questo ringrazio i militanti, gli amministratori locali e tutte le persone che dimostrano, con serietà e spirito di servizio, di essere sui territori portando una grande, immensa e inarrestabile voglia di Forza Italia”, prosegue Zangrillo. “Tutto questo è la prova concreta che il lavoro che stiamo portando avanti al Governo del Paese sta dando risultati. Un impegno che porta anche la nostra firma: dalla riforma della Giustizia, sogno del nostro Presidente Berlusconi, alla costruzione di una Pubblica amministrazione davvero vicina a cittadini e imprese; da un fisco più equo allo sviluppo del Mezzogiorno”.

Zangrillo ha quindi posto l’accento sull’impegno che sta portando avanti per una Pubblica amministrazione moderna, attrattiva, costruita sulle persone, sul merito e aperta ai giovani: “Le persone sono il cuore di ogni organizzazione. Per questo, abbiamo avviato un grande processo di innovazione che riguarda reclutamento, formazione e merito. Un progetto di lungo periodo, che guarda lontano, con fiducia e determinazione”. Tra i risultati citati dal ministro, lo stanziamento di 20 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti pubblici: “Un segnale forte che dimostra quanto questo Governo creda nel valore del lavoro”.

Zangrillo ha poi rilanciato l’impegno sulla semplificazione amministrativa: “Come ci ha insegnato il Presidente Berlusconi, dobbiamo spezzare le catene della burocrazia. Il Pnrri affida un obiettivo chiaro: semplificare 600 procedure entro il 2026. Abbiamo già superato quota 260 e presto presenteremo nuove misure per fare in modo che la Pubblica amministrazione sia sempre più in linea con i bisogni di utenti, cittadini e imprese”.

Il ministro ha concluso affermando che “Forza Italia c’è, con forza e con visione. A noi il compito e la responsabilità di portare avanti quel sogno con coraggio, coerenza e passione”.