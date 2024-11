Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “La Segreteria Nazionale di Forza Italia ha deliberato, ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto, l'affiliazione con l’associazione "Italia c'è", fondata dall’on. Gianfranco Librandi, con l'obiettivo di allargare la base aggregativa a tutte quelle forze di centro che, con Forza Italia, condividono i principi e i valori liberali, democratici, riformisti, nella cornice di un’Europa dei popoli”. Lo comunica, in una nota, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Solo il nostro movimento politico - prosegue Tajani - può rappresentare la scelta più adeguata per quegli elettori che si sentono vicini a quell’area moderata, responsabile ed europeista, oggi rappresentata da Forza Italia e il contributo di Librandi e della sua associazione sarà prezioso e costituirà un altro tassello che ci avvicinerà al completamento del nostro progetto. Questo è l'obiettivo: dare una casa ai moderati, a tutti coloro che sono favorevoli a ricette politiche in grado di veicolare un messaggio rassicurante e propositivo. Forza Italia è tutto questo. Noi vogliamo ridare fiducia a chi si non sente più rappresentato e per questo ci rivolgiamo a tutti coloro che portano avanti i nostri stessi valori fondativi".

"La nostra sfida politica - conclude il segretario nazionale - è aggregare l’area moderata che va da Meloni a Schlein e proprio per questo come Forza Italia siamo lieti di accogliere nella famiglia azzurra chi condivide i nostri stessi valori e le nostre battaglie identitarie come giustizia, riduzione delle tasse, sviluppo, tutela per le famiglie, per le imprese e una politica estera che veda l'Italia protagonista in Europa e nel mondo”.