

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “La notizia della scomparsa del senatore Antonio Tomassini ci addolora profondamente. È stata una figura centrale per Forza Italia e un riferimento costante per il mondo della sanità, a cui ha dedicato impegno, competenza e passione. Nel suo ruolo di presidente della commissione Sanità del Senato ha lavorato con rigore e spirito di servizio, contribuendo in modo determinante alla modernizzazione del Servizio sanitario nazionale. Alla sua famiglia e ai suoi cari esprimo la più sentita vicinanza in questo momento di grande dolore”. Così in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

