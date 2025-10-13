

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "La comunità di Forza Italia piange la scomparsa di Antonio Tomassini, per anni senatore del nostro movimento, presidente della commissione Sanità e punto di riferimento prezioso per tutti noi. La sua competenza, la sua dedizione e il suo generoso impegno, politico e umano, resteranno per sempre esempio alto e nobile di una politica autenticamente al servizio della comunità e del territorio. Ai familiari di Antonio Tomassini esprimiamo le nostre più sincere e affettuose condoglianze". Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

