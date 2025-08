Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Forza Italia ha fatto una precisa scelta, quella di considerare l'agricoltura un settore produttivo al pari degli altri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è per questo che presto lanceremo gli Stati generali dell’Agricoltura. Abbiamo una visione chiara, che parla di integrazione, di accorciare la filiera dal produttore al consumatore e, soprattutto, di costruire un’alleanza virtuosa tra industria e agricoltura. Su questo c’è stato un passo in avanti importante, anche grazie al nostro contribuito e a quello delle associazioni di categoria, abbiamo costruito una grande alleanza tra agricoltura e industria della trasformazione”. Lo ha detto Raffaele Nevi, Responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia, intervenendo agli Stati Generali del Mezzogiorno organizzati dal partito a Reggio Calabria.

“Dal sud può nascere un'industria agroalimentare più forte, che serve anche per portare i nostri straordinari prodotti in giro per il mondo, per cogliere gli obiettivi che Antonio Tajani si è posto, ovvero arrivare a 700 miliardi di export del nostro Made in Italy”, ha spiegato.

“Quest’anno abbiamo rinviato la Sugar tax e nella prossima manovra dobbiamo arrivare ad abolirla definitivamente, perché è una tassa iniqua che colpisce soprattutto il Sud. Abbiamo avviato un tavolo di confronto nel centrodestra, presentando per la prima volta nella storia un disegno organico per far sì che ci sia una risposta adeguata al problema dei danni prodotti alla dalla fauna. Infine, c’è un’altra questione importante sulla quale stiamo lavorando anche con il Ppe, quella di cambiare l’agenda e riuscire ad arrivare ad una Pac migliore: sarà un negoziato lungo e difficile ma è solo lavorando all’interno dell’Europa che si risolvono i problemi e si cambiano le cose, non urlando o buttandola in caciara”, ha concluso.