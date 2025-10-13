

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Ricordo con affetto Antonio Tomassini, che ha servito le istituzioni dalle file di Forza Italia con disciplina e onore. Mi mancheranno la sua passione per la ricerca del bene comune e il suo continuo impegno sul fronte di una sanità universale e democratica. Addio, Antonio". Così il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.

