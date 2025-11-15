

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - In occasione della Giornata nazionale della colletta alimentare, Forza Italia Giovani annuncia il lancio di “Natale solidale”, un’iniziativa che si terrà dal 15 novembre al 15 dicembre e coinvolgerà i giovani azzurri in tutte le province d’Italia.

“Per un mese i nostri ragazzi saranno presenti su tutto il territorio nazionale con punti di raccolta di generi alimentari di prima necessità, destinati alle famiglie che stanno vivendo situazioni di difficoltà”, spiega Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani. “Con 'Natale Solidale' -aggiunge- vogliamo offrire un aiuto concreto a chi sta affrontando un periodo difficile. Lo facciamo con lo spirito di servizio che da sempre caratterizza il nostro movimento e con quei valori cristiani di solidarietà e vicinanza che sono parte della nostra identità e della nostra storia. Invitiamo tutti i cittadini che desiderano dare un contributo a partecipare attivamente all’iniziativa, trasformando un piccolo gesto in un grande aiuto”.

