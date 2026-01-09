

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Non metto bocca sulle dinamiche interne a un altro partito della maggioranza. Sono materie che riguardano loro. Quello che le posso dire io, perché credo che valga la pena di dirlo, è che penso che quello che ha fatto Antonio Tajani negli ultimi tre anni, e chiaramente soprattutto dopo che Forza Italia non poteva più contare sul carisma di Silvio Berlusconi, abbia oggettivamente del miracoloso, cioè nessuno pensava che fosse possibile vedere lo stato di salute che oggi noi vediamo in Forza Italia. Quindi penso che tutti dobbiamo, da persone oneste, riconoscere che Antonio Tajani ha fatto un lavoro straordinario insieme agli altri dirigenti di Forza Italia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno, rispondendo ad una domanda sulla necessità di rinnovamento di Forza Italia evidenziata dai figli di Silvio Berlusconi.

