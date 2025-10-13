

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Con la scomparsa di Antonio Tomassini perdiamo una figura di rilievo del mondo non solo della politica ma anche della sanità italiana. Chiunque lo abbia conosciuto, ha potuto apprezzare la passione e la dedizione con cui ha lavorato, senza sosta, per migliorare la sanità italiana. Ci mancheranno la sua competenza, la sua umanità e il suo esempio. Alla famiglia e ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze”. Così il senatore di Forza Italia Claudio Lotito.

