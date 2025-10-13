

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "È con profonda commozione che apprendo la notizia della scomparsa del senatore Antonio Tomassini, un amico vero e un maestro di vita. È stato il primo punto di riferimento di Forza Italia che ho conosciuto quando, nei primi anni 2000, decisi di impegnarmi nel partito". Così Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

"Con lui ho condiviso tante battaglie, tante conversazioni sincere, momenti difficili e momenti felici. Antonio - prosegue - era una persona capace di unire rigore e gentilezza, intelligenza e cuore. Aveva una parola buona per tutti e una straordinaria capacità di far sentire chi gli stava accanto parte di un progetto comune".

"Ha servito le istituzioni con competenza e passione, lasciando un segno profondo nella sanità pubblica italiana e nella comunità varesina che lo ha sempre amato. A lui devo molto, come uomo e come politico. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio abbraccio più affettuoso e riconoscente", conclude.

