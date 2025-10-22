

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Antonio Tomassini non è stato solo un senatore, ma un amico, un consigliere. Ha saputo offrire aiuti, consigli, buone parole, soprattutto in ambito sanitario, a tanti, non solo nel mondo politico, dove è stato un protagonista indiscusso. Nel 2008 ho avuto l’onore di essere capogruppo del Pdl, mentre lui era attivissimo presidente di commissione: sempre puntuale e presente nelle sue competenze, nel lavoro d’aula e nell’azione politica del centrodestra. Ha ricoperto numerosi incarichi: presidente della Commissione di inchiesta sul sistema sanitario, presidente della Commissione Sanità nelle legislature XIV e XVI, sempre in prima linea con iniziative importanti. Ricordiamo anche il suo spirito positivo, l’allegria, la capacità di dialogo con tutti". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, durante la commemorazione in Senato dell'ex senatore.

"Era un uomo dell’incontro - prosegue - promotore di momenti di condivisione anche oltre il lavoro parlamentare, per diffondere positività. La sua attività non si è mai fermata, ha continuato con comitati dedicati alla sanità, relazioni sempre competenti, e con un’associazione parlamentare e legislativa per la salute e la prevenzione. Qui vicino al Senato c’è un ristorante con la targa ‘sala Tomassini’. Era un luogo dove spesso incontrava persone, e a volte per utilizzarla era necessario chiedere direttamente a lui, al senatore Tom, come affettuosamente lo chiamavamo. La sua scomparsa, per un fatto medico banale, è un paradosso della vita. Lui, che ha aiutato e salvato tante persone, poteva ancora offrire molto".

"Questo ci ricorda quanto la vita sia imprevedibile e ci lascia un rammarico profondo, perché forse si poteva evitare. Ma ognuno ha un destino imperscrutabile. Il gruppo di Forza Italia si stringe ai suoi familiari, con il pensiero anche al presidente Berlusconi, al quale Tomassini era legato. Per lui vale la frase: “Non è importante quanto si viva, ma come si viva e quanto si venga ricordati con affetto”, e il gruppo di Forza Italia al Senato lo ricorda con commozione, sincera gratitudine e grande affetto verso i suoi cari", conclude.

