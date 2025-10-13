

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa del senatore Antonio Tomassini. Grande amico, è stato animatore del gruppo e della vita di Forza Italia. Tomassini ha dedicato la sua vita alla sanità e alla tutela della salute dei cittadini, affermandosi come prezioso punto di riferimento per tutto il mondo sanitario. Ricordiamo il suo prezioso impegno come presidente della commissione sanità del Senato, e il suo instancabile lavoro per un servizio sanitario più moderno ed efficiente. Alla sua famiglia va la nostra sincera vicinanza in questo momento di profondo dolore". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

