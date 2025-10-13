

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Sono molto rattristato per la scomparsa del senatore Antonio Tomassini, per lunghi anni protagonista vivace e battagliero della vita parlamentare, grande esperto di sanità e soprattutto capace di relazioni umane profonde e durature. Mi unisco al dolore dei suoi familiari". Così il senatore Pier Ferdinando Casini.

