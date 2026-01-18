

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Il 18 gennaio del 1919 Don Luigi Sturzo fondava il Partito popolare italiano. La sua lezione è ancora utile in tempi complessi come quelli attuali, in cui l’orientamento valoriale è necessario per leggere e affrontare i cambiamenti. La politica intesa come impegno a favore della comunità, il concetto di ‘popolo’ come insieme articolato e plurale di persone con i loro bisogni e le loro aspettative, la centralità sociale del lavoro e dell’impresa, la libertà connessa alla responsabilità dell’individuo sono dei pilastri ideali che ispirano, da sempre, Forza Italia”. Lo afferma il deputato e responsabile Organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni.

“Silvio Berlusconi volle commemorare Don Sturzo con una targa all’ingresso della sede del partito, nel 2005. Oggi, la figura del fondatore del Partito popolare è stata inserita nel nostro Pantheon, su iniziativa di Antonio Tajani. Si tratta di un punto di riferimento solido che contribuisce al rafforzamento della nostra identità”.

