

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Siamo profondamente colpiti dalla improvvisa scomparsa di Antonio Tomassini. Per anni punto di riferimento politico della provincia di Varese, che ha rappresentato con impegno e competenza nel suo lungo percorso da Senatore della Repubblica". Così il senatore varesino del Pd Alessandro Alfieri.

"In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia. Sono certo che nei prossimi giorni, anche in Senato, avremo modo di ricordarlo come merita", conclude.

