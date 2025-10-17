

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - A partire da questo weekend, fino al 30 novembre, il movimento giovanile di Forza Italia inizierà la campagna per il tesseramento. "L’iniziativa sarà coordinata dalla responsabile adesioni giovanile Fiorenza Ceniccola e prevede l’organizzazione di una 'Festa del Tesseramento' in ogni provincia d’Italia per sostenere la campagna adesioni 2025 di Forza Italia promossa dal responsabile nazionale Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit", spiega il segretario nazionale di Forza Italia Giovani Simone Leoni.

"Con questa mobilitazione - prosegue - vogliamo mettere la grande dinamicità del nostro movimento giovanile al servizio di Forza Italia e del segretario Antonio Tajani. Negli scorsi anni la campagna adesioni è stata un vero successo e ora vogliamo scendere in campo ancora più attivamente per dare con forza e impegno il nostro contributo".

"Ringrazio Simone Leoni e tutto il nostro straordinario movimento giovanile per questa iniziativa". "Il nostro partito ha ottenuto numeri da record lo scorso anno, con ben 150mila iscritti, e continua a raccogliere consensi e registrare nuove ingressi. Le 110 Feste del tesseramento organizzate dai Giovani azzurri sono una dimostrazione di entusiasmo e partecipazione, che conferma quanto il nostro movimento sia vivo, radicato e proiettato verso il futuro. L’energia e la passione delle nuove generazioni rappresentano la migliore testimonianza dei valori di libertà, responsabilità e impegno politico che Forza Italia, guidata dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani, continua a portare avanti con coerenza e orgoglio", conclude il sottosegretario Ferrante.

