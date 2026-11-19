

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - “Milano AutoClassica celebra un settore importante, che racconta il saper fare e la bellezza. Dietro ogni auto c’è una capacità manifatturiera fatta di cura del dettaglio, competenza artigiana e ricerca della perfezione, che rende ogni pezzo unico e irripetibile. Un’arte di cui l’Italia è sempre stata maestra e che ha reso il Made in Italy un punto di riferimento in questo settore". Lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, in occasione dell’apertura di Milano AutoClassica 2026.

"Per questo Milano AutoClassica richiama appassionati e conoscitori da ogni parte del mondo - sottolinea -. Queste automobili raccontano una storia, e proprio per questo nel tempo mantengono e accrescono il loro valore. Il settore muove così anche un’economia importante, con ricadute concrete per le imprese e per il territorio. Anche quest’anno Fondazione Fiera Milano partecipa alla manifestazione esponendo la sua storica Fiat Torpedo 2800, un’automobile che nel corso degli anni ha accompagnato capi di Stato, ministri e numerose personalità illustri: una testimonianza concreta del legame tra la nostra storia e il mondo dei motori".

