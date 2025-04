Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - Anche quest'anno torna la campagna 'Io per lei' di Fondazione Telethon dedicata alla forza delle 'mamme rare', da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent'anni fa dall'appello di un gruppo di mamme dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm). Organizzata in prossimità della Festa della mamma, la campagna 'Io per lei' è un invito a dare forza alla ricerca di Fondazione Telethon scegliendo, con i Cuori di biscotto, di compiere un gesto d'amore e sostegno verso le mamme e le famiglie di bambini con una malattia genetica rara. In tutta Italia, il 3 e 4 maggio sarà possibile trovare oltre 2.500 punti di raccolta dove scegliere i Cuori di biscotto a fronte di una donazione minima di 15 euro. A distribuirli saranno i volontari di Fondazione Telethon, Uildm, Avis (Associazione volontari italiani sangue), Anffas (Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo), Unpli (Unione nazionale delle Pro loco d'Italia), Azione cattolica italiana e le edicole aderenti al Sinagi, Sindacato nazionale giornalai d'Italia.

"Anche quest'anno, con la campagna di primavera 'Io per lei', Fondazione Telethon celebra la forza delle 'mamme rare', che con grande determinazione si prendono cura ogni giorno dei figli nati con malattie genetiche rare - afferma Ilaria Villa, direttrice generale di Fondazione Telethon - La qualità della vita di questi bambini è molto spesso compromessa dalla malattia e, proprio per questo, Fondazione Telethon lavora con altrettanta determinazione per dare forza alla ricerca e offrire risposte concrete in termini di diagnosi tempestive, sostegno alla qualità della vita e terapie efficaci. Grazie alla ricerca, sostenuta dall'impegno prezioso dei nostri volontari e dalla generosità dei nostri donatori, possiamo costruire un futuro migliore per le persone con una malattia genetica rara e per le loro famiglie". Si rinnova anche l'appuntamento con la settimana di sensibilizzazione di Fondazione Telethon sulle 3 reti Rai dal 28 aprile al 4 maggio, con il supporto di Rai per la Sostenibilità-Esg, per continuare a sostenere il lavoro dei ricercatori e dare risposte concrete in termini di terapie e cure a chi affronta le difficoltà di una malattia genetica rara. La campagna 'Io per Lei' - riporta una nota - ha il sostegno di Bnl Bnp Paribas, partner storico al fianco di Fondazione Telethon con oltre 345 milioni di euro raccolti in 34 anni a sostegno della ricerca scientifica.

I Cuori di biscotto, realizzati dalla storica pasticceria genovese Grondona nata nei primi dell'Ottocento, sono biscotti di pasta frolla a forma di cuore e disponibili in 3 varianti: con gocce di cioccolato, con arance di Sicilia, al cacao e gocce di cioccolato. In ogni scatola in latta ci sono 3 vaschette, confezionate separatamente e contenenti 6 biscotti, per un totale di 18 biscotti e un peso complessivo di 300g. All'interno del pack è presente una cartolina, con un colorato segnalibro da staccare e conservare, che racconta una storia: inquadrando il Qr code, sarà possibile scoprire una sorpresa speciale. Su www.fondazionetelethon.it è possibile trovare il punto di raccolta più vicino o richiedere i Cuori di biscotto nella sezione dello shop solidale. Per partecipare attivamente alla campagna e aiutare a distribuire i Cuori di biscotto, contattare il numero 06 440151 (tasto 2) oppure scrivere all'indirizzo volontari@telethon.it.