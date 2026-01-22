

Milano, 22 gen.(Adnkronos) - “Si tratta di un progetto voluto da Regione Lombardia che potenzia i collegamenti tra Malpensa e Milano, verso la Svizzera e il Piemonte. La T2-Gallarate rende l’aeroporto di Malpensa un nodo di interscambio fondamentale, una porta di ingresso per l’Europa e il mondo". Così l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, commenta l’inaugurazione dell’opera che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.

"Grazie ad uno sforzo notevole di Regione, insieme ai partner Trenord e Ferrovienord, miglioreremo ancora di più il servizio ferroviario, con connessioni più agevoli e veloci ed evidenti benefici per il trasporto pubblico. Grazie all’interscambio a Gallarate sarà possibile connettere il terminal T2 con Varese e il Cantone Ticino in 15’ in meno rispetto ad oggi, connettere il Verbano sia piemontese sia lombardo con Malpensa, moltiplicare le relazioni verso Milano e i siti di Mind e della Fiera di Rho"; sottolinea.

"Un impegno totale verso una mobilità efficiente e in grado di rispondere alle esigenze dell’utenza, visto che per l’aeroporto abbiamo già destinato 10 nuovi ‘Caravaggio’, molto più capienti e comodi dei precedenti Malpensa Express, con una prima classe completamente dedicata ai viaggiatori aeroportuali, già in servizio dalla prima metà del 2025. Un traguardo importante, anche in vista delle imminenti Olimpiadi Milano-Cortina”.

"Il collegamento Milano Malpensa-Gallarate è un’opera di quasi cinque chilometri che va a incidere sulla zona ovest. Un passaggio importante che aiuta anche il trasporto intermodale con l'aeroporto di Malpensa, che ha superato i 25 milioni di passeggeri. Un servizio necessario che vuole rendere la Regione Lombardia sempre più interconnessa".

E' un’opera coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm e realizzata in sinergia con Regione Lombardia che ha contribuito all’investimento di 264 milioni di euro necessari per la realizzazione dell’opera. "Soldi ben spesi - dice Lucente -. Oggi, a distanza di pochi anni, abbiamo potuto toccare con mano i risultati concreti".

Parallelamente agli investimenti nell’infrastruttura, Regione Lombardia ha anche garantito la disponibilità di nuovi treni sulla tratta. "Abbiamo inserito dieci nuovi treni per Malpensa Express, i Caravaggio, destinati al servizio aeroportuale. Un servizio che distingue la prima classe - il Malpensa Express - e la seconda destinata al Tpl (Trasporto pubblico locale) - riferisce l’assessore -. Siamo contenti dei risultati raggiunti e della puntualità. Siamo mossi dallo spirito di voler migliorare e raggiungere obiettivi sempre più alti rispetto a quelli che già abbiamo raggiunto", conclude Lucente.

