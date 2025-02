Rovato (Bs), 13 feb. (Adnkronos) - “Oggi dimostriamo la grande volontà di Regione Lombardia di migliorare il trasporto pubblico locale. Dobbiamo ricordare che, oltre i 2 miliardi di investimenti per l'acquisto di treni nuovi, Regione Lombardia è l'unica regione in Italia che deve contribuire con risorse proprie per integrare i trasferimenti che arrivano dallo Stato e integriamo con 420 milioni ogni anno”.

Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, durante l’evento di inaugurazione a Rovato, in provincia di Brescia, del primo treno a idrogeno in Italia che fa parte dei 14 acquistati da Fnm grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia.

“È stato fatto tanto con l'acquisto dei treni, dovremo fare altrettanto con la realizzazione di una rete finalmente efficiente – prosegue Fontana - La rete su cui girano i nostri treni è stata realizzata una settantina di anni fa quando trasportavano circa 150.000 persone ogni giorni nostri, oggi ne trasportiamo quasi 800.000, quindi la rete deve essere aggiornata”.

Fontana sottolinea anche l’importanza del progetto H2iseO e dell’idrogeno come fonte di energia: “Non ci si deve concentrare e focalizzare su un'unica soluzione tecnologica per l'energia. Non si può pensare, come sta dicendo l'Europa, ma come speriamo che presto cambi idea, soltanto sull'elettrico. L'elettrico è una vera opportunità. Io dico sempre che accanto bisogna sperimentare sull'idrogeno, sui biocarburanti, su tutte quelle possibilità che la tecnologia mette a disposizione”.

“Questa è una giornata molto importante che conferma la vocazione della Lombardia ad essere terra di primati e di eccellenze, sia per quanto riguarda la prima Hydrogen Valley, sia per la messa in funzione del primo treno alimentato interamente ad idrogeno. Il percorso di modernizzazione nei trasporti e nelle infrastrutture prosegue all’insegna della sostenibilità''. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana a Rovato, in provincia di Brescia, dove sono stati presnetati il primo treno italiano a idrogeno e il primo impianto italiano di manutenzione e rifornimento dei nuovi convogli che saranno in servizio sulla linea Brescia-Iseo-Edolo. Sul primo dei 14 treni acquistati attraverso i finanziamenti di Regione Lombardia, arrivato lo scorso 23 gennaio, sono in corso i test e le attività di collaudo necessari per l'avvio del servizio commerciale, previsto entro il primo semestre del 2026.

''Oggi -ha detto- tocchiamo con mano un nuovo servizio offerto ai cittadini che contribuisce a migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario, in un’area in cui inizia un serio percorso di decarbonizzazione. Negli ultimi anni abbiamo investito 1,7 miliardi di euro per 214 nuovi treni che daranno forte slancio al settore ed entro il prossimo anno la Lombardia potrà contare su una flotta totalmente rinnovata. Anche per questo – ha concluso Fontana – saranno fondamentali i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria”.