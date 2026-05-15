

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - In merito a una potenziale valutazione sull'utilizzo del Golden Power per il dossier Ferretti "è arrivata una richiesta in tal senso che è al vaglio degli uffici competenti, non riguarda ovviamente solo il mio dicastero, ma anche innanzitutto il ministero della Difesa avendo Ferretti anche la parte produttiva che riguarda la Difesa". Lo ha detto oggi il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di Investopia, in corso a Milano. "Gli uffici stanno lavorando celermente" ha poi aggiunto.

