Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Con Maria Franca Fissolo Ferrero scompare una straordinaria donna che assieme al marito Michele ha saputo costruire una delle più importanti aziende che ci rendono orgogliosi di essere italiani. Conservo di lei ricordi legati alle mie visite ad Alba, al figlio Giovanni e ai familiari le mie più sentite condoglianze". Così il leader di Iv, Matteo Renzi.
Ferrero: Renzi, 'scompare donna straordinaria, condoglianze'
12 febbraio, 2026 • 17:23
Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Con Maria Franca Fissolo Ferrero scompare una straordinaria donna che assieme al marito Michele ha saputo costruire una delle più importanti aziende che ci rendono orgogliosi di essere italiani. Conservo di lei ricordi legati alle mie visite ad Alba, al figlio Giovanni e ai familiari le mie più sentite condoglianze". Così il leader di Iv, Matteo Renzi.