Maranello, 3 giu. - (Adnkronos) - Charles Leclerc resterà al volante delle rosse di Maranello in Formula 1. Infatti Ferrari N.ha comunicato il rinnovo pluriennale dell’accordo tra la Scuderia Ferrari HP e Charles il pilota monegasco. "Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello" si legge in una nota.