Maranello, 3 giu. - (Adnkronos) - Charles Leclerc resterà al volante delle rosse di Maranello in Formula 1. Infatti Ferrari N.ha comunicato il rinnovo pluriennale dell’accordo tra la Scuderia Ferrari HP e Charles il pilota monegasco. "Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello" si legge in una nota.
**Ferrari: rinnovato accordo pluriennale con Charles Leclerc**
3 giugno, 2026 • 07:12
Maranello, 3 giu. - (Adnkronos) - Charles Leclerc resterà al volante delle rosse di Maranello in Formula 1. Infatti Ferrari N.ha comunicato il rinnovo pluriennale dell’accordo tra la Scuderia Ferrari HP e Charles il pilota monegasco. "Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello" si legge in una nota.