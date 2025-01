Milano, 29 gen. (Adnkronos) - Sono 27 i testimoni indicati dalla procura di Milano nel decreto di citazione diretta a giudizio per Chiara Ferragni, e altri tre indagati, accusati di truffa aggravata per le iniziative benefiche legate ai pandoro Balocco e alle uova di Pasqua. In particolare, nell'atto sono indicati dieci persone che hanno fatto le indagini, sette dello staff delle aziende coinvolte nell'indagine, due testimoni di due associazioni, e otto acquirenti dei prodotti al centro dell'inchiesta che non vede parti offese. La data dell'udienza predibattimentale è fissata per il prossimo 23 settembre.