

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Ho ascoltato i miei avvocati, sono tranquilla e fiduciosa, speriamo bene". Sono le parole che Chiara Ferragni pronuncia in una pausa dell'udienza che la vede imputata a Milano per truffa aggravata su due diverse operazioni di beneficenza, il pandoro 'pink' e uova di Pasqua.

