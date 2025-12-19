Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Ho ascoltato i miei avvocati, sono tranquilla e fiduciosa, speriamo bene". Sono le parole che Chiara Ferragni pronuncia in una pausa dell'udienza che la vede imputata a Milano per truffa aggravata su due diverse operazioni di beneficenza, il pandoro 'pink' e uova di Pasqua.
Ferragni: influencer, 'sono tranquilla e fiduciosa, speriamo bene'
19 dicembre, 2025 • 13:23
Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Ho ascoltato i miei avvocati, sono tranquilla e fiduciosa, speriamo bene". Sono le parole che Chiara Ferragni pronuncia in una pausa dell'udienza che la vede imputata a Milano per truffa aggravata su due diverse operazioni di beneficenza, il pandoro 'pink' e uova di Pasqua.