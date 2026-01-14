

(Adnkronos) - "Siamo tutti commossi, mi sono commossa in aula, è normale, come si può immaginare queste cose toccano tutti quanti nel profondo. Sono passati due anni in cui non ho mai detto niente per rispetto delle istituzioni e per rispetto di questo procedimento. Sono contenta finalmente anche di potermi riappropriare della mia voce" aggiunge l'influencer con gli occhi lucidi che ringrazia i suoi follower "perché mi sono stati vicini e sono quello che sono grazie a loro".

